Prefeitura de Redenção/Reprodução

Nos últimos dias, a Prefeitura de Redenção tornou pública a primeira retificação do Concurso Público destinado ao preenchimento de 1.012 vagas em funções dos níveis fundamental, médio, técnico e superior.

Segundo o documento, as inscrições, que tiveram início no dia 12 de outubro de 2020, foram prorrogadas até 23 de novembro deste mesmo ano, por meio do endereço eletrônico da organizadora Instituto Vicente Nelson – IVIN, mediante o pagamento de taxa no valor de R$ 45,00 a R$ 70,00.

Também ocorreram mudanças nos requisitos exigidos para os cargos de auditor fiscal e zootecnista, na remuneração para a função de médico anestesista, dentre outras atualizações que podem ser consultadas no documento disponível na íntegra em nosso site.

SALÁRIOS

Os salários vão de R$ 1.045,00 a R$ 5.180,00, enquanto a carga horária será de 20 a 40 horas semanais; ou de 100 a 200 horas mensais.

É necessário enfatizar que dentre o quantitativo total de oportunidades disponibilizadas, há aquelas reservadas para pessoas especificadas nos itens do edital de abertura.

ETAPAS

Os concorrentes serão submetidos à prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos, com previsão de acontecer no dia 13 (1ª aplicação) e 20 (2ª aplicação) de dezembro de 2020. Prova discursiva para todos os cargos de nível superior, de caráter eliminatório e classificatório e prova de títulos, para os cargos de nível superior de caráter apenas classificatório.

Vale ressaltar que a prova objetiva consistirá em 40 questões na áreas de língua portuguesa, informática básica, raciocínio lógico, conhecimentos específicos, atualidades e matemática.

O prazo de validade do presente Concurso Público será de até dois anos a contar da data de sua homologação, podendo ser prorrogado, uma vez e por igual período. Para mais detalhes e informações, acesse o edital de abertura disponibilizado em nosso site para consulta.