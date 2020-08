Pré-candidato a vereador Raimundo Moto Táxi

Que a política em Xinguara esquentou e vem agitando os bastidores, todo mundo sabe. E, com os grupos políticos sendo formados, vários nomes surgem para concorrer a uma das vagas do Legislativo. O ano de 2020, já mostra algo diferenciado para as eleições municipais e pelo PSC (Partido Social Cristão) o promissor nome de Raimundo Moto-taxi, se destaca na corrida como pré-candidato a vereador.

Ao lado do Prefeito Osvaldinho Assunção, Raimundo Moto-Taxi desempenhou bem o seu papel de vice-prefeito, tornando-se destaque. Questionado sobre seu relacionamento com o atual gestor, Raimundo disse: “ Dele veio sempre o incentivo para fazermos o melhor para a cidade, principalmente transformando a vida de quem mais precisasse do Poder Público. Acho que demos passos importantes nesse sentido e no atendimento diário. O desafio foi sempre humanizar a recepção dos problemas, ouvir a todos, acreditar em cada solução”, fala Raimundo, vice-prefeito, hoje pré-candidato a vereador.

“Meu trabalho é ajudar, fazer o melhor dentro do possível, apoiar o prefeito nos seus projetos e confiar na capacidade de transformar. Se a gente puder fazer alguma coisa que ajude uma família carente a enfrentar melhor esse momento difícil já seria algo que mostra o valor da política. Acho que o agente público tem que ouvir mais, respeitar e estar pronto para esse compromisso”, concluiu. (fonte: Jornal Folha Ativa)