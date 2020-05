Elton Miranda

Com mais de 20 anos em rádios, Tocantins Pará, Miranda se filiou recentemente ao PDT sigla em Xinguara presidida por Fábio Queiróz. Que é sobrinho do deputado Giovane Queiróz e que conta com um grupo diversificado de Pré Candidatos em suas diversas área de atuação.

De acordo com Miranda, a opção de participa da vida política se deve ao fato de visualizar a necessidade de Xinguara eleger novos representantes e sem vícios e práticas antigas.

Trabalho social..

Ciente do novo desafio na vida política,o radialista Elton Miranda se diz pronto para encarar o desafio colocado em sua vida, e aposta no trabalho social como forma de implementar políticas públicas que favoreça os Xinguarenses, são mais 13 anos de história no Rádio xinguarense, e nesse período tive a oportunidade de conhecer de perto meus ouvintes que em diversas vezes usaram o microfone da rádio para falar do seus anseios, e buscar apoio.

“Quero fazer uma trabalho diferente e trabalhar com projetos de inclusão social e lutar por nossa comunidade já que sei qual é a maior necessidade do nosso pai e mãe de família que acorda certo e que muitas vezes tem em nosso programa de rádio um alento ao seus corações“. finalizou Elton Miranda