A convensão contou com uma grande quantidade de pessoas, mas respeitando todos os cuidados de prevenção

A Convenção do Partido Social Cristão de Sapucaia foi realizada no dia 11, oficializando o nome do seu candidato a prefeito, Cleiton Garcia, nas eleições municipais deste ano e do vice na chapa, Sérgio Soares, que é do PL.

Cleiton teve seu nome consolidado pelos filiados, recebendo a missão de disputar as eleições e levar adiante a defesa dos interesses da população com suas propostas de governo.

Cleiton é casado, pai de dois filhos e possui a experiencia de ter sido vereador, além de ter disputado a eleição para prefeito em 2016, não tendo contra ele nenhuma condenação ou acusação que o impeça de colocar seu nome à disposição do eleitor sapucaiense, sendo ficha limpa em todos os sentido, seja na vida política, ou ainda como pai de família.

O PSC em Sapucaia sempre teve representação no poder legislativo de Sapucaia, e agora com chances de chegar ao poder executivo.

Cleiton Garcia em sua fala

“Esta é uma missão que me faz saber que todo o nosso trabalho está sendo aceito pelo nosso povo e que temos plenas condições de chagar à vitória e fazermos o que for melhor pela nossa população, com apoios importantes, pois possuo boa relação com o nosso senador Zequinha Marinho, que muito tem nos ajudado e certamente continuará nos ajudando”, disse Garcia.

Se fizeram presentes na convenção algumas figuras públicas da cidade e região, os vereadores irmão Paulo (PSC), Elivânia da Serrinha (Sem Partido), Professor de Historia Arthur Furtado (PDT), Ex prefeito Manoel Josino (PT) , Vereador Ednaldo Machado (PSC) de Marabá, e com a participação virtual do Senador Zequinha Marinho (PSC), e a presidente do PSC MULHER Evanilza Marinho.

Além do PSC, compõem ainda o bloco de partidos de apoio à candidatura de Cleiton Garcia o PL, DEM, PSL, PT e PDT. (fonte: jornal folha ativa)

Sergio Soares, Pré-Candidato a vice-prefeito

Manoel Josino ex-prefeito de Sapucaia