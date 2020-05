Aprefeitura de Xinguara, através da secretaria de Saúde, reservou um espaço no pátio do Hospital Municipal para atender pacientes com sintomas da Covid-19.

A estrutura, montada com tendas, conta com divisórias para áreas de consultas e exames, permitindo que a maior parte do atendimento seja realizado em ambiente arejado e com luz natural.

“Esta foi uma maneira que o Comitê de Pandemia da secretaria de Saúde encontrou de prestar o serviço, com qualidade, neste momento de disseminação do Coronavírus no nosso município, reduzindo o risco de contaminação dos pacientes e dos profissionais aqui na unidade”. Contou a secretária de Saúde, Janaina Pereira.

Até esta segunda-feira, 18, Xinguara registrou 47 casos confirmados de Covid-19 e 3 óbitos em decorrência da doença.

Espaço tem área para consultas e exames. Ricardo Valente/Prefeitura de Xinguara

Atendimento em ambiente arejado diminui risco de contaminação. Ricardo Valente/Prefeitura de Xinguara

fonte: pmx