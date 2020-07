As vagas são destinadas a candidatos de todos os níveis | Divulgação/ Prefeitura de Tucumã

A Prefeitura de Tucumã, município do interior do estado do Pará, anunciou a retomada do seu concurso público nº 001/2019, que visa o preenchimento de 449 vagas destinadas a candidatos de todos os níveis, com vencimento de até R$ 14.000,00. A seleção está sendo realizado pelo Instituto Vicente Nelson (IVIN).

Etapas

A empresa informou que será reaplicada a prova discursiva e a avaliação de títulos para os candidatos que foram aprovados na prova objetiva.

Os candidatos a vaga de Procurador do Município realizarão a prova discursiva no dia 12 de julho de 2020. O prazo para a entrega da titulação será dia 12 a 17 de julho de 2020.

Vagas

Nível fundamental: Auxiliar de Serviços Gerais, Merendeira, Motorista de Transporte Escolar, Motorista CNH D e Vigia;

Níveis médio e técnico: Agente Administrativo, Agente de Proteção e Defesa Civil, Agente de Trânsito, Agente de Vigilância Sanitária, Fiscal Ambiental, Fiscal de Tributos, Monitor, Orientador Social, Técnico de Geoprocessamento, Técnico em Artesanato, Técnico em Enfermagem, Técnico em Laboratório, Técnico em Nutrição Escolar, Técnico em Higiene Dental e Técnico Agropecuário;

Nível superior: Analista Administrativo, Analista de Sistemas, Analista Técnico em Investimento e Gestão Previdenciária, Assistente Social, Biólogo, Bioquímico, Técnico Pedagógico, Enfermeiro, Engenheiro Agrônomo, Engenheiro Ambiental, Farmacêutico, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Médico ESF, Médico Veterinário, Nutricionista, Odontólogo, Pedagogo, Procurador do Município, Professor em diversas disciplinas, Psicólogo, Técnico Referência Administrativo e Terapeuta Ocupacional.

O concurso foi composto por prova objetiva e prova de títulos. Mais informações sobre este concurso, acompanhe o edital publicado na integra no site da banca organizadora Ivin.