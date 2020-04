O município de Sapucaia deixou de seguir os protocolos em cumprimento às amostras para realização de exames neonatal, feitos pelo Laboratório Central – LACEN, em Belém.

Os exames, devem ser feitos para verificação de má formação orgânica, a exemplo do “teste do pezinho”, como prevenção aos cuidados, bem como para acompanhar o desenvolvimento da saúde da criança.

Sem se ater a essas normas, a Secretaria Municipal de Saúde de Sapucaia deixou de cumprir com os devidos encaminhamentos de acordo com o padrão técnico, comprometendo os resultados das análises laboratoriais.

De acordo com o LACEN, as amostras dos exames dos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2019, teriam sido coletadas em “papel filtro”, sendo este procedimento incorreto, gerando inconsistências e perda na qualidade dos resultados, incorrendo na necessidade de repetição de coletas de amostras, o que segundo o LACEN, acaba por gerar “grande prejuízo causado à criança examinada”, isso porque em caso de alteração nos resultados, os tratamentos precoces ficam comprometidos, de acordo com o Programa de Triagem Neonatal.

Além disso, a direção do LACEN questiona ainda a falta das formalidades por parte do município de Sapucaia para o envio das amostras, sem qualquer tipo de documento, tendo sido recebido pelo Laboratório Central, entre os meses de outubro de 2019 e janeiro deste ano, um total de 35 amostras coletadas.