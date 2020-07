Pré Candidato a Prefeito Dr Moacir

O Pré-Candidato a prefeito, pelo PL, Dr. Moacir, tem de forma sabia diariamente visitado muitas lideranças municipais. Acompanhado do Ex-Secretário de Educação Vilmones Silva, do Vereador Olair Reis, do Vice-Prefeito Raimundo-Moto-taxi, Dr. Moacir participou neste sábado (20), de visitas a comunidade e uma reunião com apoiadores no Distrito São Francisco, onde na oportunidade ouviu os anseios e desejos dos moradores daquela região.

O anfitrião desta visita, Silvio Mendes (Silvio da Placa), disse a nossa reportagem que: “É impressionante como nossa região avançou nos últimos anos, Dr Moacir para nós é a esperança que podemos continuar avançando e tornando a nossa região próspera. Com ele temos a certeza que Xinguara pode avançar ainda mais”.

Dr Moacir tem sido considerado uma esperança e já está sendo apontado como a possível nova aposta dos Xinguarenses para o município se manter nos trilhos do desenvolvimento e progresso.