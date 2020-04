Ednalva Geremias

Ednalva Geremias é casada, moradora e servidora pública em Xinguara. mulher de garra, ela tem história e serviços prestados no munícipio. Ednalva foi secretária do ex-prefeito Itamar Mendonça, trabalhou na secretaria de agricultura de 2000 a 2011. Ela também trabalhou no programa Amigo de valor em parceria com o banco Santander na função de assistente social com criança em situação de trabalho infantil.

Ednalva sempre esteve presente e dedicada aos trabalhos sociais da administração pública, em 2013 ela fez parte da equipe volante na assistência social no (CRAS), fez parte da equipe do bolsa família. No ano de 2014 trabalhou como secretária adjunta da secretaria de agricultura, estando a frente do departamento nos anos de 2016 e 2017.

Mostrando a força das mulheres na política, Ednalva é pré-candidata a vereadora pelo PSDB, e a cada dia vem mostrando sua capacidade e vontade de ajudar a população com projetos de desenvolvimento social para a comunidade. Sendo eleita, a pré-candidata pretende buscar junto aos parlamentares emendas que possam contribuir com trabalhadores da agricultura familiar, ajudando na criação de fábrica de farinha nos assentamentos, incentivos a criação de peixes, plantações frutíferas ,hortaliças e demais programas para o desenvolvimento de cooperativas contribuindo com uma alimentação mais saudável para a população de Xinguara.

Ednalva Geremias é mulher de luta que vem contribuindo com o desenvolvimento e crescimento de Xinguara, que traz na sua força a vontade de chegar a câmara municipal e fazer a diferença junto a população.

Ao longo dos anos tem se lançado nas disputas políticas de Xinguara com intuito de ajudar e alavancar a economia popular do município. Mulher de garra ela tem feito a diferença junto a classe.