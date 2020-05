Dra. Michele Silva Pré-candidata a vereadora

A cirurgiã dentista, Michele Aparecida Gomes da Silva, mais conhecida por Dra. Michele Silva, de 29 anos, é um dos novos nomes que vem se destacando no cenário político de Xinguara para esta eleição de 2020.

Natural de Belém, ela chegou a Xinguara ainda criança, em 1992, na qual veio para morar com seus avós, Gaspar Gomes Ferreira e Lindalva Gomes da Silva, pioneiros do município desde 1972. Saiu de Xinguara para cursar odontologia pela Faculdade do Amazonas e pós-graduação em Odontologia hospitalar, bucomaxilofacial e implantodontia.

Dra. Michele é casada e mãe de um filho, e além de cuidar da sua agenda profissional aceitou o convite de lançar seu nome como pré-candidata a vereadora pelo partido Republicano, sendo está a primeira vez em que se coloca como pré-candidata.

Segundo a cirurgiã dentista, o desafio é valido, pois é necessário que haja renovação em todos os cargos do legislativo. “A mulher precisa sim, defender seus espaços e direitos, e adentrar na política é um desses espaços que nós mulheres precisamos ocupar. A área da política ainda é muito masculina, em Xinguara somando desde a primeira até última eleição não tivemos nem 10 mulheres ocupando as cadeiras do legislativo“, finalizou.

Foi com o propósito de mudar esse quadro, que a Dra. Michele aceitou o convite e vem ganhando cada vez mais apoiadores.