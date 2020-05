Ao todo, 139 pessoas foram indiciadas. Na foto, os entorpecentes apreendidos pelos policiais e que foram destruídos em um forno industrial da cidade | Polícia Civil/Divulgação

APolícia Civil, por meio da 15° Seccional de Polícia Civil de Tucuruí, no sudeste do Pará, deflagrou, ontem, a operação ‘Queimando até a Última Grama’. Cerca de 20 kg de drogas que haviam sido apreendidas, durante trabalho policial, foram incinerados. Onze quilos dos entorpecentes eram maconha, e o restante derivados da cocaína, principalmente, pedra de óxi.

Os procedimentos decorrentes dessas apreensões indiciaram 139 pessoas, seja por uso (art. 28 da Lei 11.343/2006) ou por tráfico e associação ao tráfico de drogas (art. 33 e 35, receptivamente, da Lei 11.343/2006). Foram oficiados para participarem da incineração, conforme determina a lei, o Ministério Público e a Vigilância Sanitária da Cidade.

As drogas foram destruídas no forno industrial de uma empresa do município, que disponibilizou o aparelho.

(Com informações da Ascom Polícia Civil)