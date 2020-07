Grande quantidade de dinheiro achada na ação: são 100 mandados de busca e apreensão e outros 73 de prisão preventiva (Polícia Civil)

A Polícia Civil do Pará confirmou que deflagrou nas primeiras horas desta sexta-feira (10) operação que cumpre mais de 100 mandados de busca e apreensão e outros 73 mandados de prisão preventiva na capital e em outros quatro municípios do interior do Estado.

A operação Vento Norte é realizada nos municípios de Igarapé-Miri, Abaetetuba, Barcarena, Moju e em Belém. Segundo a Polícia Civil, armas e quantias em dinheiro já foram apreendidos pela ação policial.

A ação da Polícia Civil cumpre mandados de busca e apreensão em residências de empresários que, segundo diz a PCPA, seriam “financiadores de facções criminosas, além de membros atuantes diretamente nas atividades das facções”.

A PF ainda não deu maiores detalhes sobre a natureza dos crimes apurados em investigações. A redação integrada de O Liberal segue apurando mais informações. Acompanhe.