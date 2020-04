Estudo de centro organizado pela USP e UnB, entre outros, aponta que os casos da doença no Brasil já superam 313 mil infectados | Antonio Rezende/PMRJ/Fotos Publicas



Os casos de infecção por coronavírus em todo o país são muito superiores aos que

vêm sendo apresentados pelo Ministério da Saúde. É o que afirma um estudo feito

por cientistas e estudantes que integram um centro de estudos, organizados pela

Universidade de São Paulo (USP) e Universidade de Brasília (UnB), entre outros.



Segundo

análise de modelagem numérica que realizam de forma sequencial, os casos no

Brasil já superam 313 mil infectados. No Pará os infectados podem ultrapassar

6.165, ou até 19 vezes maior o que já foi detectado oficialmente.





Ontem, 14, o ministro

da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, voltou a afirmar que o fato de não haver no

país condições de testagem em massa impede que se tenha uma dimensão exata de

quantos já foram infectados, e que os números e consequências da pandemia do novo

coronavírus devem piorar muito nas próximas semanas.



O grupo de pesquisadores e estudantes

coordenados pela USP e pela UnB, tem acertado as projeções sobre a doença desde

o início da epidemia. O trabalho realizado pela equipe também projeta as

estimativas de ocupação dos leitos de emergência e de UTIs nos estados. As

projeções são dramáticas, segundo relatam os pesquisadores, que projetaram esse

nível de detalhamento apenas para São Paulo, Rio de Janeiro, Amazonas, Ceará e

Distrito Federal.



O estudo mostra, por exemplo, que no

Maranhão, a despeito do número pequeno de casos notificados, é o estado que tem

a maior discrepância com as projeções de casos subnotificados, em torno de

5.177,91%, segundo o estudo. No Pará essa diferença foi estimada em 3.613,87%,

no Rio de Janeiro, em 1.427,5%; em São Paulo, 1.496,31%; e no Amazonas,

3.745,62%.



Para estimar o número

de casos subnotificados de infecção por coronavírus no Brasil, os pesquisadores

fizeram uma modelagem reversa para superar a falta de dados sobre a doença no

país devido à falta de testagem em massa.



INDICADOR



Os cientistas usaram como base de cálculo o

número de mortes notificadas. Embora estas também sejam subnotificadas, é o

indicador mais consolidado no país, explicou o cientista Rodrigo Gaete. Aplicaram

a taxa de letalidade da Coreia do Sul e ajustaram os números à pirâmide etária

do Brasil. A Coreia do Sul foi escolhida porque o país é um dos poucos com

dados consolidados sobre testagem em massa desde os primeiros casos.



Os testes no Brasil têm sido realizados já em

processo de agravamento da doença e não nos sintomas iniciais, explicam os

pesquisadores. No fim, a taxa de mortalidade real para o Brasil seria de 1,08%,

muito menor que a de 5,7% registrada oficialmente. “O número de mortos ainda assim

é enorme, e deve ser ainda maior, porque o número real de infectados é muito

grande”, destaca Rodrigo Gaete.



Considerando o número de 1.124 óbitos em 11

de abril e o valor ajustado estimado de população infectada, de dez dias antes,

naquela data, dia 1° de abril, haveria 104.368 brasileiros com coronavírus, em

vez dos 6.836 casos notificados. Isso dá um percentual de 93,45% de

subnotificação.



Gaete acredita que Manaus vive o caos agora

porque olhou para os números errados no início da epidemia. “Quando se pensava

que tinha cerca de mil pessoas com o coronavírus, na verdade, já existiam 40

mil. Por isso, testes são essenciais, e o Brasil precisa desesperadamente fazer

isolamento social se quiser evitar o colapso da rede de saúde e o caos”,

adverte o pesquisador.



Medidas



O especialista em modelagem computacional

Domingos Alves, integrante do grupo e líder do Laboratório de Inteligência em

Saúde (LIS) da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São

Paulo (USP), diz que as medidas de distanciamento social tomadas por Rio de

Janeiro e São Paulo ajudaram a evitar que o pico da doença acontecesse em abril

e a ganhar algum tempo, mas não o suficiente para os estados se prepararem.



Ele observa que, conforme afirmou o ministro

Luiz Henrique Mandetta, o pico dos casos deve acontecer em maio e junho, e

haverá uma explosão de mortes, se o número de infecções continuar a crescer

devido à redução do isolamento social daqueles que podem ficar em casa.



Medições



Desde o início da crise do coronavírus no Brasil,

centros de pesquisas se uniram para analisar a dimensão dos efeitos da doença

no país a partir de medições matemáticas.