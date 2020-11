E Willian do Potência segue como o melhor preparado para mudar Redenção na opinião dos eleitores.

Uma nova pesquisa realizada pelo Jornal dos Municípios em 27 setores e com registro no TRE PA 05106/2020 mostra a virada de Willian do Potência nas intenções de votos para a prefeitura de Redenção nesta reta final de campanha.

O candidato Mário Moreira que na última pesquisa divulgada no dia 21 de outubro tinha 34.07% das intenções de votos caiu para 30.34% Já Willian do Potência subiu quase 5 pontos, alcançando 34,48% dos votos. Com uma margem de erro de 3,99%, para mais ou para menos, a pesquisa, com confiança de 95%, mostra ainda que Marcelo Borges tem 18,1% das intenções. Indecisos são agora 12,41% e nenhum deles 2,76%. O candidato Afif aparece com 1,91% das intenções de voto. O Jornal dos Municípios ouviu 580 eleitores da cidade.

Willian do Potência também aparece na liderança quando o voto pesquisado é espontâneo, com 30,69% da preferência dos eleitores. Indecisos somam 27,07%, Mário Moreira 26,72%. Marcelo Borges aparece com 14,66% das intenções. Afif 0,69% e JPC 0,17%.

Quando a pergunta foi: Qual a melhor dupla de candidatos a prefeito e vice? Willian do Potência e Dr. Rener lideram novamente com 36,38% das intenções dos votos. Mário Moreira e Joás têm 28,1%. Marcelo Borges e Karlos Wonney aparecem em terceiro com 19,31% dos votos. Nenhum deles 9,83%. Indecisos são 4,48% e Afif e Adriana têm 1,9%.

E Willian do Potência segue como o melhor preparado para mudar Redenção na opinião dos eleitores. Nesta pergunta ele ficou com 31,38% da intenção dos votos. Mário Moreira com 27,59%. Marcelo Borges tem 15,86%. Nenhum deles 12,41%, indecisos 11,38% e Afif, 1,38%.

A pesquisa também perguntou aos eleitores sobre a intenção de votos para vereador. 39,66% ainda estão indecisos. Em primeiro lugar, com 4,48% das intenções aparece Gabriel Salomão.