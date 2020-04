Paciente Sandro Gomes, 50 anos, teve alta do Hospital Abelardo Santos. | Jader Paes/Agência Pará

governador Helder Barbalho usou as redes sociais, na noite de segunda-feira (20), para informar o número de pessoas recuperadas de Covid-19 no Pará.

Até a noite de ontem, 429 pessoas estavam recuperadas do vírus no Pará, de acordo com dados consolidados da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa).

Na publicação, Helder Barbalho garantiu, ainda, que “continuaremos trabalhando para que mais pessoas se recuperem”.