Estudo é baseado em informações da Agência Nacional do Petróleo – ANP | Marcelo Camargo/Agência Brasil

A Petrobras anunciou na segunda-feira (20), nova alteração nos preços dos combustíveis na refinaria, a décima queda autorizada pela estatal no preço do óleo diesel e a décima primeira no da gasolina somente este ano. Estas reduções entraram em vigor no Pará e em todo o Brasil já no dia seguinte, com a gasolina com queda de 8,00% e o óleo diesel com queda de 4,00%. Esses cortes ocorrem por causa da queda nos preços do petróleo e de seus derivados no mercado internacional, por causa do novo

coronavírus.Somente este ano, esses combustíveis apresentam queda acumulada respectivamente de cerca de 50,00% e 35,00% na refinaria. Apesar disso, segundo estudo do Dieese/PA, com base em informações da Agência Nacional do Petróleo – ANP, o litro da gasolina no Pará continua entre os mais caros do País. No mês passado, o preço médio do litro foi o quarto mais caro entre os Estados da Região Norte e o oitavo mais caro de todo o País.

O novo balanço mostra que o produto foi comercializado no Estado, na semana passada (12 a 18/04) em média a R$ 4,257 com o menor preço a R$ 3,690 e o maior a R$ 5,190. O estudo também mostra que em Belém, no mesmo, o preço médio do litro da gasolina foi de R$ 4,223 com os preços variando entre R$ 3,999 a R$ 4,499.

Entre os municípios paraenses, Parauapebas foi o que, em média, comercializou o produto mais caro, custando R$ 4,995, seguido de Conceição do Araguaia com o preço médio de R$ 4,828; Altamira com o preço médio de R$ 4,814; Xinguara com o preço médio de R$ 4,702 e Redenção com o preço médio de R$ 4,642.