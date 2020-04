Mauro Angelo/Diário do Pará

pós vários e apelos e ações do Governo do Estado, a população paraense atingiu seu nível máximo de isolamento social, que ainda pode ser melhorado, é claro.

Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), no último domingo (26), o Pará alcançou índice de 61,37%, se tornando o Estado com maior taxa de isolamento no país.Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social@SegupPara

O Para ficou em 1° lugar no ranking de isolamento social do Brasil com a taxa de 61,37% das pessoas em casa, nesse domingo, 26. As ações e os pedidos permanecem para que a população #FiqueEmCasa e a transmissão do vírus possa frear.196 09:10 – 27 de abr de 2020 · Belém, BrazilInformações e privacidade no Twitter Ads52 pessoas estão falando sobre isso

Veja os índices de outros 9 Estados:

2º Rio Grande do Sul – 61,29%

3º Amapá – 60,89%

4º Pernambuco – 60,27%

5º Goiás – 60,22%

6º Rio de Janeiro – 60,06%

7º Ceará – 59,46%

8º Maranhão – 59,44%

9º Acre – 59,14%

10º Alagoas – 58,82%

A Mesmo com a melhora, é necessário que mais pessoas ainda se conscientizem e permaneçam em casa, saindo apenas por motivos fundamentais. A meta é alcançar 70%, o que recomenda as organizações de saúde. Assim, a curva de casos poderá diminuir e a pandemia ficar sob controle no Estado.