Flávio Dino: “Meu pai teve uma longa vida, com muitas lutas” (Reprodução)

Sálvio Dino, pai do governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB), morreu por complicações da covid-19, causada pelo novo coronavírus. A morte ocorreu no início da manhã desta segunda-feira (24). Ele tinha 88 anos e estava internado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital Carlos Macieira, em São Luís.

O governador lamentou as perda em suas redes sociais.

Sálvio Dino, que era advogado, atuou na política do Maranhão, com mandatos de deputado estadual nos período de 1963 a 1968 e de 1975 a 1979.

Ele também foi prefeito do município de João Lisboa em 1988 e, em 1996, se elegeu para o segundo mandato na cidade. Sávio era membro da Academia Maranhense de Letras