O material partiu de Belém paea cidades do sudeste e oeste paraense | Reprodução/Agência Pará

Um novo carregamento de respiradores e bombas de infusões foi encaminhado para o interior do Pará na manhã desta terça-feira (5). Dessa vez, as cidades de Tucuruí, Parauapebas, Altamira e Redenção vão receber os equipamentos que serão usados nas Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) dos hospitais de campanha no combate à Covid-19.

No total, o Pará recebeu 152 respiradores e 1.600 bombas de infusão, que estão sendo instalados nos hospitais de campanha em todo o estado. Na última segunda-feira (4), os municípios de Marabá, Santarém e Breves receberam os equipamentos. Marabá recebeu 10 kits, Santarém mais 10 e 5 foram para Breves.

Reprodução/Agência Pará

Os equipamentos vão permitir a instalação de novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em hospitais públicos do Estado para atender pacientes com Covid-19.

Outros equipamentos como respiradores e bombas de infusão devem sair do mesmo país no dia 9 de maio rumo a Belém, totalizando a compra de 400 kits de UTI.