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PRF reforça combate à violência contra a mulher durante ação do Agosto Lilás em Marabá

Abordagem em ônibus levou orientações sobre violência doméstica e canais de denúncia; iniciativa integra Operação Alerta Lilás

11/08/2026 09h13
Por: Gesiel Teixeira Fonte: Roma News
PRF reforça combate à violência contra a mulher durante ação do Agosto Lilás em Marabá

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou uma ação de conscientização sobre a violência contra a mulher nesta sexta-feira (7), em Marabá, no sudeste do Pará. A iniciativa fez parte da Operação Alerta Lilás e levou orientações a passageiros de ônibus e micro-ônibus que circulavam por rotas intermunicipais e interestaduais.

Durante as abordagens, os agentes conversaram com os passageiros sobre os diferentes tipos de violência que podem atingir mulheres. Além da agressão física, foram destacadas situações de violência psicológica, sexual, patrimonial e moral.

A ação também teve como objetivo orientar vítimas e testemunhas sobre como identificar situações de violência e procurar ajuda. Segundo a PRF, ampliar o acesso à informação é uma das formas de fortalecer a rede de proteção e incentivar a denúncia.

A mobilização integra a programação do Agosto Lilás e ocorre no ano em que a Lei Maria da Penha completa 20 anos. Criada em 2006, a legislação estabelece mecanismos de prevenção e combate à violência doméstica e familiar contra a mulher.

Durante a atividade, os policiais também reforçaram a importância de denunciar casos de violência para interromper situações de abuso e permitir que as vítimas tenham acesso à proteção e aos serviços de atendimento.

A Central de Atendimento à Mulher pode ser acionada pelo 180, para orientações e denúncias. Em situações de emergência ou ocorrências nas rodovias federais, a PRF pode ser contatada pelo 191.

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