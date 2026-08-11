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Idoso de 82 anos morre após ser atacado por abelhas no Pará

O episódio ocorreu na tarde de sexta-feira (7), no Ramal Areia, zona rural do município.

11/08/2026 09h05 Atualizada há 3 dias
Por: Gesiel Teixeira Fonte: Portal Debate
Idoso de 82 anos morre após ser atacado por abelhas no Pará

Um idoso identificado como Anacleto Miguel de Souza, conhecido como â€œMineiroâ€, de 82 anos, morreu na madrugada de sÃ¡bado (8) apÃ³s ser atacado por abelhas em TomÃ©-AÃ§u. O episÃ³dio ocorreu na tarde de sexta-feira (7), no Ramal Areia, zona rural do municÃ­pio.

Segundo o Portal TailÃ¢ndia, o idoso ficou inconsciente e foi socorrido por uma equipe da Guarda Municipal, que foi acionada por um morador da regiÃ£o e prestou os primeiros atendimentos. Em seguida, ele foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de TomÃ©-AÃ§u, onde recebeu atendimento.

O idoso foi atendimento pela equipe mÃ©dica, mas o quadro de saÃºde se agravou nas horas seguintes. Mesmo com os cuidados prestados, o quadro de saÃºde acabou se agravando e Anacleto nÃ£o resistiu e morreu.

A tragÃ©dia comoveu a comunidade catÃ³lica, pois Anacleto era pai do padre Rosinei, que Ã© o pÃ¡roco responsÃ¡vel pela ParÃ³quia SÃ£o Miguel Arcanjo, em SÃ£o Miguel do GuamÃ¡. GuamÃ¡. ApÃ³s o incidente, as abelhas foram retiradas. 

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