450 kg de skunk: maior apreensão do ano ocorre na cidade menos populosa do Pará

Uma operação conjunta das polícias Militar e Civil apreendeu cerca de 450 quilos de skunk, conhecida como “supermaconha”, na noite desta sexta-feira (7), em uma área rural próxima à Vila Pista Branca, em Bannach, no sul do Pará. A apreensão é apontada como a maior registrada no estado neste ano.

A ocorrência chama atenção também pelo local onde a droga foi encontrada. Bannach é o município menos populoso do Pará, com apenas 4.031 habitantes, segundo o Censo 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

As equipes chegaram até a região após receberem denúncias anônimas de que um imóvel estaria sendo utilizado como ponto de armazenamento de drogas. Durante as diligências, os policiais abordaram Lázaro Pereira da Silva.

Segundo o registro policial, ele admitiu que havia retirado os tabletes de skunk de um esconderijo e colocado a carga em um veículo. O transporte, de acordo com o depoimento, teria sido feito a mando de um homem identificado apenas como Diogo. Pelo serviço, Lázaro afirmou que receberia R$ 5 mil.

Droga seria retirada por avião

O depoimento também revelou uma possível estrutura de transporte aéreo para retirar a droga da região. Segundo Lázaro, a carga seria recolhida por uma aeronave que pousaria nas proximidades do local onde o entorpecente estava escondido.