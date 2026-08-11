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450 kg de skunk: maior apreensão do ano ocorre na cidade menos populosa do Pará

As equipes chegaram até a região após receberem denúncias anônimas de que um imóvel estaria sendo utilizado como ponto de armazenamento de drogas

11/08/2026 09h03 Atualizada há 3 dias
Por: Gesiel Teixeira Fonte: Diário do Pará
450 kg de skunk: maior apreensão do ano ocorre na cidade menos populosa do Pará

Uma operação conjunta das polícias Militar e Civil apreendeu cerca de 450 quilos de skunk, conhecida como “supermaconha”, na noite desta sexta-feira (7), em uma área rural próxima à Vila Pista Branca, em Bannach, no sul do Pará. A apreensão é apontada como a maior registrada no estado neste ano.

A ocorrência chama atenção também pelo local onde a droga foi encontrada. Bannach é o município menos populoso do Pará, com apenas 4.031 habitantes, segundo o Censo 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

As equipes chegaram até a região após receberem denúncias anônimas de que um imóvel estaria sendo utilizado como ponto de armazenamento de drogas. Durante as diligências, os policiais abordaram Lázaro Pereira da Silva.

Segundo o registro policial, ele admitiu que havia retirado os tabletes de skunk de um esconderijo e colocado a carga em um veículo. O transporte, de acordo com o depoimento, teria sido feito a mando de um homem identificado apenas como Diogo. Pelo serviço, Lázaro afirmou que receberia R$ 5 mil.

Droga seria retirada por avião

O depoimento também revelou uma possível estrutura de transporte aéreo para retirar a droga da região. Segundo Lázaro, a carga seria recolhida por uma aeronave que pousaria nas proximidades do local onde o entorpecente estava escondido.

A informação passou a ser investigada pelas autoridades e pode ajudar a polícia a identificar outros envolvidos na logística do tráfico de drogas na região.

Após a abordagem, Lázaro recebeu voz de prisão em flagrante. Ele e todo o material apreendido foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Rio Maria.

Por causa do grande volume da droga, policiais civis de Xinguara reforçaram a equipe responsável pela escolta do material até a delegacia.

A investigação continua para identificar quem seria o responsável pelos 450 quilos de skunk, além de possíveis financiadores e outros integrantes da organização responsável pela carga. 

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