Idoso de 82 anos morre após ser atacado por abelhas no Pará

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Xinguara, PA
Um idoso identificado como Anacleto Miguel de Souza, conhecido como “Mineiro”, de 82 anos, morreu na madrugada de sábado (8) após ser atacado por abelhas em Tomé-Açu. O episódio ocorreu na tarde de sexta-feira (7), no Ramal Areia, zona rural do município.
Segundo o Portal Tailândia, o idoso ficou inconsciente e foi socorrido por uma equipe da Guarda Municipal, que foi acionada por um morador da região e prestou os primeiros atendimentos. Em seguida, ele foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Tomé-Açu, onde recebeu atendimento.
O idoso foi atendimento pela equipe médica, mas o quadro de saúde se agravou nas horas seguintes. Mesmo com os cuidados prestados, o quadro de saúde acabou se agravando e Anacleto não resistiu e morreu.
A tragédia comoveu a comunidade católica, pois Anacleto era pai do padre Rosinei, que é o pároco responsável pela Paróquia São Miguel Arcanjo, em São Miguel do Guamá. Guamá. Após o incidente, as abelhas foram retiradas.
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