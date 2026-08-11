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Cidades Tomé-Açu

Idoso de 82 anos morre após ser atacado por abelhas no Pará

O episódio ocorreu na tarde de sexta-feira (7), no Ramal Areia, zona rural do município.

11/08/2026 09h01
Por: Gesiel Teixeira Fonte: Portal Debate
Idoso de 82 anos morre após ser atacado por abelhas no Pará

Um idoso identificado como Anacleto Miguel de Souza, conhecido como “Mineiro”, de 82 anos, morreu na madrugada de sábado (8) após ser atacado por abelhas em Tomé-Açu. O episódio ocorreu na tarde de sexta-feira (7), no Ramal Areia, zona rural do município.

Segundo o Portal Tailândia, o idoso ficou inconsciente e foi socorrido por uma equipe da Guarda Municipal, que foi acionada por um morador da região e prestou os primeiros atendimentos. Em seguida, ele foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Tomé-Açu, onde recebeu atendimento.

O idoso foi atendimento pela equipe médica, mas o quadro de saúde se agravou nas horas seguintes. Mesmo com os cuidados prestados, o quadro de saúde acabou se agravando e Anacleto não resistiu e morreu.

A tragédia comoveu a comunidade católica, pois Anacleto era pai do padre Rosinei, que é o pároco responsável pela Paróquia São Miguel Arcanjo, em São Miguel do Guamá. Guamá. Após o incidente, as abelhas foram retiradas. 

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