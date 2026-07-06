Quatro suspeitos são presos após tentativa de assalto a caminhão dos Correios no oeste do Pará

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Xinguara, PA
Uma operação integrada da Polícia Militar resultou na prisão de quatro homens suspeitos de tentar assaltar um caminhão dos Correios na região do Chapadão, na zona rural de Santarém, oeste do Pará. O caso aconteceu no sábado (4), e o motorista do veículo foi encontrado amarrado após ser feito refém pelos criminosos.
As diligências começaram depois que o Núcleo Regional de Inteligência (NRI) recebeu informações sobre a atuação de um grupo que estaria planejando interceptar uma carga na PA-370. A partir disso, equipes do 2º Batalhão de Missões Especiais (2º BME), do 35º BPM e policiais militares de Uruará participaram da operação.
Segundo a PM, os suspeitos conseguiram interceptar o caminhão e esconder o veículo em um ramal cercado por vegetação. Durante as buscas, os agentes localizaram o motorista rendido e amarrado em uma área de mata. A vítima relatou que outros integrantes do grupo haviam fugido armados pouco antes da chegada das viaturas.
Ainda conforme a corporação, um dos investigados tentou escapar em um automóvel utilizado como apoio na ação criminosa. Durante a abordagem, ele teria avançado contra os policiais, que reagiram com disparos. O suspeito foi baleado na cabeça e em um dos braços.
O homem recebeu os primeiros atendimentos em uma ambulância da comunidade Boa Esperança e, em seguida, foi levado ao Hospital Municipal de Santarém. De acordo com a PM, ele passou por cirurgia e segue em estado estável.
Os demais suspeitos conseguiram fugir inicialmente para uma área de mata, mas acabaram localizados e presos no município de Uruará durante a continuidade da operação. Eles foram encaminhados para Santarém na madrugada de domingo (6) e apresentados na Delegacia da Polícia Federal, junto com os materiais apreendidos.
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