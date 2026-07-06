De Buriti para Brasil Terrenos: celebração de nova fase com a campanha milionária “Virada de Prêmios Brasil Terrenos”

A Buriti Empreendimentos, referência nacional com mais de 22 anos de mercado, acaba de anunciar uma mudança importante: a empresa agora se chama Brasil Terrenos. Com o objetivo de celebrar esse novo capítulo, a urbanizadora decidiu presentear os próprios clientes com uma premiação de impacto. Em julho, foi dado início ao lançamento da "Virada de Prêmios Brasil Terrenos", uma das maiores ações comerciais já registradas.

A campanha terá vigência entre 1º de julho e 31 de dezembro de 2026, seu foco é promover sorteios e atrair mais interesse dos clientes e da população sobre a marca. A ação quer estreitar o relacionamento da empresa com o público e, acima de tudo, impactar positivamente a vida dos clientes.

Premiação todo mês

A estrutura da campanha foi desenhada para dar diversas oportunidades de vitória ao longo de todo o semestre:

 Sorteios Mensais: A cada mês, será sorteada uma casa mobiliada com um carro zero quilômetro na garagem. Ao todo, cinco casas com carro serão distribuídas.

 Grande Prêmio Final: O ápice da ação será ao fim da vigência da campanha com o sorteio do grande prêmio de R$ 1 milhão em barras de ouro.

Um ponto importante é que o modelo é acumulativo para a reta final. Todos os cupons gerados ao longo do semestre, até os que não foram contemplados nos meses anteriores, farão parte do grande sorteio final. Isso significa que o cliente concorre ao prêmio milionário até o último dia da vigência da campanha. Basta manter os pagamentos e garantir o fluxo de cupons.

Participação simples e 100% digital

A dinâmica foi feita para ser acessível e justa para todos. Basta adquirir um terreno com a empresa e, a partir de então, cada R$ 100,00 pagos para quitá-lo resultam no recebimento de um cupom digital. Este poderá ser selecionado em um dos sorteios da campanha e permanece armazenado em ambiente digital seguro da empresa, garantindo ao participante acesso aos seus dados relevantes através do site oficial da campanha.

O regulamento engloba novos compradores, investidores e clientes ativos que mantiverem suas parcelas em dia. E também é possível aumentar as chances de vitória nos sorteios ao adiantar o pagamento de parcelas para gerar mais cupons.

A BRASIL TERRENOS - A Brasil Terrenos é referência nacional em planejamento e desenvolvimento urbano. Com mais de 22 anos no mercado imobiliário, está presente em 17 estados e 87 cidades, tornando-se referência nacional de inovação, solidez, qualidade e credibilidade. Já são mais de 197 mil imóveis lançados. Nos próximos anos, mais de 150 mil novos terrenos serão lançados em várias regiões do país.

Ficou interessado na possibilidade de investir ou realizar o sonho do terreno próprio e ainda concorrer a prêmios incríveis? Confira mais informações pelo site oficial da campanha.

Clique aqui e acesse o site oficial da Virada de Prêmios Brasil Terrenos

“Promoção autorizada pelo Ministério da Fazenda/SPA nº 04.050808/2026, válida de 01/07/2026 a 31/12/2026, consulte descrição, valor dos prêmios, período e condições de participação, regulamento completo e outras informações no site: www.viradadepremiosbtsa.com.br”