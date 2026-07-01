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Multidão prestigiam lançamento da pré-candidatura de Janaína da Saúde à Deputada Estadual

A mobilização reuniu participantes de cidades localizadas ao longo da PA-279 e de outros municípios do entorno de Xinguara

01/07/2026 15h46 Atualizada há 1 semana
Por: Gesiel Teixeira Fonte: Xinguara Ativa
Multidão prestigiam lançamento da pré-candidatura de Janaína da Saúde à Deputada Estadual

 Na noite desta terça-feira (30), a quadra coberta do Espaço Bambuzinho, em Xinguara, ficou completamente tomada por apoiadores durante o lançamento da pré-candidatura de Janaína Pereira ao cargo de deputada estadual. O evento reuniu milhares de pessoas e marcou o início de uma nova etapa de articulação política na região sul do Pará.

A cerimônia contou com a presença de importantes lideranças políticas, entre elas o presidente estadual do Republicanos, Evandro Garla, o prefeito de Xinguara, Osvaldinho Assunção, o vice-prefeito de Tucumã, Rafael da Saúde, além de vereadores, lideranças comunitárias, representantes de diversos segmentos da sociedade e autoridades de municípios da região.

A mobilização reuniu participantes de cidades localizadas ao longo da PA-279 e de outros municípios do entorno de Xinguara, evidenciando o alcance regional do evento e o fortalecimento das articulações políticas em torno da pré-candidatura.

Durante os pronunciamentos, as lideranças destacaram a importância da união regional, do fortalecimento da representatividade no Parlamento Estadual e da necessidade de ampliar a defesa dos interesses do sul do Pará junto à Assembleia Legislativa.

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