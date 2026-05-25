Quarta, 24 de Junho de 2026 05:23
(94) 992310757
Facebook Twitter Instagram
WhatsApp (94) 992310757
Últimas notícias
Editorias
Municípios
Vídeos
Galerias
Páginas
Enquetes
Fale conosco
23°

Tempo limpo

Xinguara, PA

Dólar com.

R$ 5,18

Euro

R$ 5,9

  • Política
  • Esportes
  • Cidades
  • Educação
  • Economia
  • Concursos
  • Tecnologia
  • Polícia
  • Internacional
  • Saúde
Últimas notícias
CidadesPará pode perder 6 municípios para o Mato Grosso em disputa desde 1922BrasilPRF apreende 13 kg de ouro escondido em carro durante fiscalização na BR-230, em AltamiraPolíticaIA pode gerar mais fake news nas eleições, alertam especialistasBrasilCâmara tem PEC para punir maior de 16 anos e permitir que um presidente possa ser eleito aos 30BrasilCâmara aprova redução de área protegida da Flona do Jamanxim, no Pará
JatnNet
JatinNet
Cidades Impasse

Pará pode perder 6 municípios para o Mato Grosso em disputa desde 1922

A audiência de conciliação no STF foi remarcada para junho de 2026 e será conduzida pelo ministro Flávio Dino.

25/05/2026 21h00 Atualizada há 4 semanas
Por: Gesiel Teixeira Fonte: www
Pará pode perder 6 municípios para o Mato Grosso em disputa desde 1922

Uma disputa territorial histórica voltou ao centro das atenções no Supremo Tribunal Federal (STF) e pode impactar diretamente seis municípios paraenses. A área em discussão possui cerca de 22 mil km², tamanho equivalente ao estado de Sergipe.

Os municípios envolvidos são Jacareacanga, Novo Progresso, Altamira, São Félix do Xingu, Cumaru do Norte e Santana do Araguaia.

A origem do conflito está na definição da fronteira entre Pará e Mato Grosso, oficializada ainda em 1922. Porém, ao longo das décadas surgiram divergências sobre os marcos geográficos utilizados na delimitação da área.

Um dos pontos centrais do processo é a região conhecida como Cachoeira das Sete Quedas. O Mato Grosso defende uma nova interpretação da linha territorial, incluindo parte da área atualmente reconhecida como paraense.

A região disputada possui interesses econômicos importantes, incluindo áreas de produção agropecuária, exploração mineral, terras valorizadas, arrecadação de impostos e importância ambiental e estratégica para a Amazônia.

O estado do Mato Grosso tenta anular uma decisão anterior favorável ao Pará e quer que o STF reavalie os limites territoriais.

O Pará sustenta que a divisão já foi validada pelo próprio STF em 2020 e defende a manutenção da fronteira histórica.

Moradores, produtores rurais, empresas e municípios podem enfrentar impactos administrativos, tributários e até mudanças relacionadas à documentação de terras caso os limites sejam alterados.

A audiência de conciliação no STF foi remarcada para junho de 2026 e será conduzida pelo ministro Flávio Dino.

Nenhum comentário
500 caracteres restantes.
Comentar
Mostrar mais comentários
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Veja também
PRF PRF apreende 13 kg de ouro escondido em carro durante fiscalização na BR-230, em Altamira
Sobre o município
Notícias de Altamira - PA
JatnNet
Xinguara, PA
Atualizado às 02h16
23°
Tempo limpo

Mín. 21° Máx. 34°

23° Sensação
0.7 km/h Vento
66% Umidade do ar
0% (0mm) Chance de chuva
Amanhã (25/06)

Mín. 21° Máx. 34°

Tempo nublado
Sexta (26/06)

Mín. 21° Máx. 33°

Parcialmente nublado
promoção
Mais lidas
promoção
promoção
promoção
Municípios
Altamira - PA Pará pode perder 6 municípios para o Mato Grosso em disputa desde 1922
Marabá - PA Justiça restringe circulação de carretas nas pontes de Marabá e cobra plano do DNIT
São Domingos do Capim - PA Cratera em rodovia engole carro e põe em risco acesso a município no Pará
Piçarra - PA MPPA recomenda nomeação imediata de aprovados em concurso para substituir temporários em município do Pará
promocão
Anúncio
Enquete
Editorias
Municípios
Links
© Copyright 2026 - Xinguara Ativa - Todos os direitos reservados