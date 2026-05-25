Pará pode perder 6 municípios para o Mato Grosso em disputa desde 1922

Uma disputa territorial histórica voltou ao centro das atenções no Supremo Tribunal Federal (STF) e pode impactar diretamente seis municípios paraenses. A área em discussão possui cerca de 22 mil km², tamanho equivalente ao estado de Sergipe.

Os municípios envolvidos são Jacareacanga, Novo Progresso, Altamira, São Félix do Xingu, Cumaru do Norte e Santana do Araguaia.

A origem do conflito está na definição da fronteira entre Pará e Mato Grosso, oficializada ainda em 1922. Porém, ao longo das décadas surgiram divergências sobre os marcos geográficos utilizados na delimitação da área.

Um dos pontos centrais do processo é a região conhecida como Cachoeira das Sete Quedas. O Mato Grosso defende uma nova interpretação da linha territorial, incluindo parte da área atualmente reconhecida como paraense.

A região disputada possui interesses econômicos importantes, incluindo áreas de produção agropecuária, exploração mineral, terras valorizadas, arrecadação de impostos e importância ambiental e estratégica para a Amazônia.

O estado do Mato Grosso tenta anular uma decisão anterior favorável ao Pará e quer que o STF reavalie os limites territoriais.

O Pará sustenta que a divisão já foi validada pelo próprio STF em 2020 e defende a manutenção da fronteira histórica.

Moradores, produtores rurais, empresas e municípios podem enfrentar impactos administrativos, tributários e até mudanças relacionadas à documentação de terras caso os limites sejam alterados.

A audiência de conciliação no STF foi remarcada para junho de 2026 e será conduzida pelo ministro Flávio Dino.