PRF apreende 13 kg de ouro escondido em carro durante fiscalização na BR-230, em Altamira

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Xinguara, PA
Durante os procedimentos de fiscalização e verificação dos equipamentos obrigatórios de segurança, os agentes realizaram inspeção no veículo e localizaram a existência de um fundo falso, onde estavam escondidos os 13 quilos de ouro. Questionado sobre a procedência do material e a documentação obrigatória para o transporte mineral, como nota fiscal ou autorização legal de lavra, o condutor informou não possuir qualquer documentação comprobatória.
Diante da situação, caracterizada em tese como transporte ilegal de minério, com indícios, em tese, de crime contra a ordem econômica e usurpação de bem da União, a PRF deu voz de prisão ao condutor.
O veículo, o ouro apreendido e os envolvidos foram encaminhados à autoridade de polícia judiciária competente para os procedimentos legais cabíveis, incluindo perícia técnica destinada à análise do material apreendido.
Com informações da Polícia Rodoviária Federal
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