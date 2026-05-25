PRF apreende 13 kg de ouro escondido em carro durante fiscalização na BR-230, em Altamira

Durante os procedimentos de fiscalização e verificação dos equipamentos obrigatórios de segurança, os agentes realizaram inspeção no veículo e localizaram a existência de um fundo falso, onde estavam escondidos os 13 quilos de ouro. Questionado sobre a procedência do material e a documentação obrigatória para o transporte mineral, como nota fiscal ou autorização legal de lavra, o condutor informou não possuir qualquer documentação comprobatória.