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Justiça restringe circulação de carretas nas pontes de Marabá e cobra plano do DNIT

As restrições passam a valer de segunda a sexta-feira, das 7h às 20h, e aos sábados, das 7h às 14h

25/05/2026 16h30
Por: Gesiel Teixeira Fonte: DNIT
Justiça restringe circulação de carretas nas pontes de Marabá e cobra plano do DNIT

A Justiça Federal determinou a restrição da circulação de veículos de carga pesada nas pontes sobre o Rio Itacaiúnas, na BR-230, em Marabá, sudeste do Pará. A medida atinge carretas, bitrens, rodotrens e treminhões e busca reduzir os riscos estruturais e os congestionamentos registrados na região.

A decisão foi assinada pela 1ª Vara da Subseção Judiciária de Marabá, após ação movida pelo Ministério Público Federal (MPF) contra o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e a União. As restrições passam a valer de segunda a sexta-feira, das 7h às 20h, e aos sábados, das 7h às 14h.

O juiz federal Marcelo Honorato também estabeleceu um prazo de 15 dias para que o DNIT instale placas de sinalização e divulgue amplamente as novas regras de tráfego. Depois disso, haverá mais 15 dias destinados apenas à orientação dos motoristas. Somente após esse período a Polícia Rodoviária Federal (PRF) poderá iniciar a aplicação de multas.

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