Justiça restringe circulação de carretas nas pontes de Marabá e cobra plano do DNIT

A Justiça Federal determinou a restrição da circulação de veículos de carga pesada nas pontes sobre o Rio Itacaiúnas, na BR-230, em Marabá, sudeste do Pará. A medida atinge carretas, bitrens, rodotrens e treminhões e busca reduzir os riscos estruturais e os congestionamentos registrados na região.

A decisão foi assinada pela 1ª Vara da Subseção Judiciária de Marabá, após ação movida pelo Ministério Público Federal (MPF) contra o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e a União. As restrições passam a valer de segunda a sexta-feira, das 7h às 20h, e aos sábados, das 7h às 14h.