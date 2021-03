Sessões ordinárias da Câmara Municipal de Xinguara terão inicio nesta segunda-feira (22)

Com a reforma do plenário Jair Ribeiro Campos, as sessões serão realizadas no auditório da Associação Comercial e Empresarial de Xinguara(ACIAPA) e conforme o Regimento Interno da Casa de Leis, serão às 19h30. A sequência das sessões ordinárias, como são quatro por mês, serão realizadas nesta segunda, 22, terça, 23, quarta, 24 e quinta, 25.

Na sessão marcada para esta segunda, o prefeito Dr. Moacir, que está em viagem, será representado por sua esposa, Nely Faria, que é a secretária de Governo.

O presidente da Câmara, vereador Adair Marinho (PDT), enviou convite para o vice-prefeito, Vilmones Silva e aos secretários municipais e assessores de governo. O presidente da Aciapa, Glauber Delano, também foi convidado para representar a entidade, tendo em vista a tramitação do projeto de Lei de autoria do Poder Executivo, que “Institui a Lei Complementar Geral da Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e Microempreendedor Individual do Município de Xinguara e dá outras providências”.

A sessão será presidida pelo presidente da casa Adair Marinho, vice-presidente Nelcino Lopes de Oliveira, secretária Dra Eliane Galvão