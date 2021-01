Sindicato Rural de Xinguara em parceria com o Senar ira oferecer Curso Técnico em Agronegócio no Município.

Xinguara é conhecida nacionalmente como a capital da Pecuária é do Agronegócio. Com seu potencial econômico vem cada ano se destacando ainda mais no ramo. O município vem crescendo é desenvolvendo graças a sua forte economia e atraindo grandes empresas ligada a esse ramo. Com essa visão, de capacitar e gerar ainda mais mão de obra qualificada na área, o sindicato Rural de Xinguara(SRX) em parceria com com o Senar estará dando uma ótima oportunidade a jovens do município, oferecendo cursos especializados.

O Curso Técnico em Agronegócio do Senar oferece 250 vagas no estado do Pará. O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) está com inscrições abertas para o processo seletivo do curso técnico gratuito em Agronegócio.

As vagas prioritárias são destinadas ao público rural. Os interessados em se candidatar precisam ter concluído o ensino médio e podem se inscrever até o dia 27 de janeiro de 2021 pelo site www.etec.senar.org.br . O curso é reconhecido pelo Ministério da Educação. O diploma é válido nacionalmente.

Curso técnico em Agronegócio é focado nos procedimentos de gestão e de comercialização. São oferecidas 250 vagas no estado do Pará, distribuídas entre os 10 polos de apoio presencial do Senar nos municípios de: Almeirim, Capanema, Marabá, Moju, Paragominas, Santa Bárbara do Pará, Santa Isabel do Pará, Santarém, Ulianópolis e Xinguara. A carga horária total é de 1.230 horas distribuídas em dois anos. Desse total, 20% da são aulas teóricas, atividades práticas e avaliações. Acesse o site, confira o edital e leia o regulamento http://sistemafaepa.com.br/blog/curso-tecnico-em-agronegocio-edital-e-regulamento/