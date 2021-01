Nego do Borel admite traição ao se pronunciar nas redes sociais

Nego do Borel admite traição durante relacionamento com Duda Reis (Reprodução)

Nego do Borel se pronunciou nas redes sociais, na tarde desta quarta-feira, após a atriz e influenciadora Duda Reis falar do relacionamento abusivo que vivia com o músico. No comunicado, o cantor admite ter traído a atriz e ressalta que não se orgulha disso.

"Estou vivendo, com certeza, um dos piores dias da minha vida. Tenho sido bombardeado de coisas e precisei de um tempo para ler e absorver tudo antes de vir me pronunciar em respeito ao meu público", começa o comunicado.

"Sim, houve traição, que foi um erro que eu não me orgulho. Me arrependo muito e não trouxe a público antes para não expor terceiros", justificou.

Sobre as declarações de Duda, diz que também que descobriu muitas coisas sobre ela. No entanto, não detalhou sobre o que se referia.

"Descobri muitas coisas que, ao contrário do que vem sendo feito, não gostaria de expô-la para não comprometer a integridade dela como mulher. Por questão de princípios, é algo que eu não faria com ela. Assim como não faria com nenhuma outra mulher. A não ser que seja extremamente necessário", afirma.

O músico conclui dizendo que, "em breve", irá se "pronunciar e contar toda a verdade".