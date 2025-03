Filha engravida do pai no Pará; criminoso é preso após fuga para o MT

Neste sábado (1º de março), a Polícia Civil de Mato Grosso prendeu um homem de 51 anos foragido do Pará, acusado do crime de estupro de vulnerável. O suspeito foi capturado na zona rural de Ribeirão Cascalheira (MT), onde estava escondido. Ele era procurado desde que um mandado de prisão foi expedido pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal (PA).

O indivíduo é acusado de estuprar repetidamente a própria filha desde que ela tinha 9 anos de idade. Segundo a Polícia Civil do Pará, a vítima chegou a engravidar do pai aos 13 anos, mas sofreu um aborto forçado após ser agredida com um golpe na barriga.

A prisão resulta de ação conjunta de equipes do Núcleo de Inteligência Policial e da Delegacia de Feminicídio. O suspeito foi localizado na residência de um parente.

A prisão foi possível graças a uma operação conjunta entre as polícias civis do Pará e de Mato Grosso. Com base em informações de inteligência, os agentes localizaram o suspeito trabalhando em uma propriedade rural em Ribeirão Cascalheira. Ele foi abordado, preso em cumprimento ao mandado judicial e levado para a Delegacia de Polícia, onde foram tomadas as providências necessárias. Após os trâmites, o acusado foi colocado à disposição do Poder Judiciário.

A operação contou com o apoio do Núcleo de Inteligência da Delegacia Regional de Vila Rica (MT), da Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Informáticos, da Delegacia de Castanhal (PA) e do Núcleo de Inteligência Policial da Polícia Civil do Pará.