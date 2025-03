PRF apreende 95 m³ de carvão ilegal durante fiscalização em Marabá

MARABÁ, SUDESTE DO PARÁ – Nesta quinta-feira (27), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu duas cargas de carvão vegetal ilegal, totalizando 95 metros cúbicos, sendo transportados ilegalmente na BR-155, em Marabá.

Por volta das 09h30, durante fiscalização no quilômetro 343, os agentes abordaram um caminhão que transportava uma carga de carvão vegetal ilegal, que saiu de estado do Maranhão/MA com destino a Marabá. Após inspeção, foi constatado que o produto florestal divergia da espécie declarada na nota fiscal. A medição revelou um total de 57 m³.

Em uma segunda ocorrência, por volta das 11h40, os policiais abordaram, no mesmo local, outro caminhão transportando carvão vegetal. Após inspeção, constatou-se que a carga também havia saído do Maranhão/PA com destino a Marabá e que o produto florestal divergia da espécie declarada em nota fiscal, e a medição revelou um volume de 38 m³.

As cargas foram encaminhadas à Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Marabá (SEMMA) para os procedimentos legais. Os motoristas envolvidos assinaram Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCO) e comprometeram-se a comparecer em juízo conforme solicitado, respondendo, em tese, por crime ambiental.

A PRF ressalta a importância da fiscalização do transporte de produtos florestais na região da Amazônia, como forma de combater crimes ambientais e garantir a preservação dos recursos naturais.