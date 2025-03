Motociclista morre após colidir contra poste em Parauapebas

Na noite de sexta-feira, (21/02), um grave acidente de trânsito resultou na morte de Kaio Henrique Alves Loiola de Melo, de 22 anos de idade, na Rua A, no Bairro Cidade Nova, em Parauapebas, sudeste do Pará.

De acordo com informações da Polícia Civil do Estado do Pará, através da equipe de plantão da Delegacia de Parauapebas, o acidente ocorreu por volta das 19h30. A vítima estava conduzindo uma motocicleta Honda Titan vermelha, quando tentou desviar de um veículo que estava à sua frente. Ao realizar a manobra, Kaio Henrique perdeu o controle da motocicleta e colidiu frontalmente com um poste.

Apesar de estar utilizando capacete, o impacto foi fatal, levando o jovem a óbito no local. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado imediatamente, mas ao chegar ao local, apenas pôde constatar o óbito. A Polícia Civil esteve presente para realizar o levantamento das circunstâncias do acidente.

O corpo de Kaio Henrique foi removido pelo Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, onde será realizada uma necropsia para detalhar as causas da morte. A Superintendência Regional do Sudeste do Pará, vinculada à Diretoria de Polícia do Interior (DPI), está à frente das investigações, dando continuidade às diligências para apurar as circunstâncias do acidente.