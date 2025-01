Bolsonaro não quer Gusttavo Lima candidato à presidência

Diante do “flerte” do cantor Gusttavo Lima o União Brasil, partido do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, o presidente Jair Bolsonaro (PL) fez chegar ao sertanejo, na segunda-feira, um aviso de que as portas da legenda bolsonarista seguem abertas à sua filiação, desde que tope ser candidato ao Senado em 2026. O músico, que já declarou vontade de se lançar ao Palácio do Planalto, desmarcou uma reunião que teria com Caiado e com o presidente do União Brasil, Antônio Rueda, para discutir a sua filiação à legenda.

O artista informou a ambos que estará cumprindo agendas em Belo Horizonte e São Paulo nos próximos dias e, por isso, não há previsão para que a conversa seja realizada.

Como mostrou a colunista Bela Megale, o adiamento do encontro com Caiado foi visto como um aceno ao ex-presidente, que em resposta “estendeu o tapete” a Gusttavo Lima.

Neste momento, o sertanejo enfrenta dificuldades para negociar o pleito tanto no União, já que Caiado quer se candidatar à presidência, quanto no PL, onde Bolsonaro diz que será candidato, caso consiga reverter a sua inelegibilidade.

Se isso não for possível, o ex-mandatário já declarou simpatia à possibilidade de ver o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), como seu representante.

O secretário-geral do PL, o senador Rogério Marinho (RN), reitera que o convite de Bolsonaro ao cantor sertanejo segue de pé:

— O Gusttavo já teve o convite do Bolsonaro para se filiar ao PL e ser candidato ao Senado. Ele que escolha agora o que vai fazer, mas Bolsonaro o receberia de braços abertos para ser um nome forte no Senado. Não há objeção alguma, o convite está aí — afirma.

Gusttavo Lima manifestou vontade de concorrer à Presidência a menos de dois anos da eleição de 2026, o que gerou interesse de legendas. A ambição de ser presidente o “descolaria” de Bolsonaro, a quem apoiou nas eleições de 2022. No ano passado, o ex-mandatário o convidou para se filiar ao PL para disputar uma vaga ao Senado por Goiás.

Uma pessoa próxima ao cantor contou que ele vinha avaliando a proposta, mas já havia ouvido de Caiado, ainda durante a campanha municipal de 2024, que poderia se filiar ao União Brasil para disputar uma vaga no Senado.

Acenos de Caiado

Gusttavo Lima também foi convidado para um evento que será realizado em março, quando Caiado formalizará a sua pré-candidatura à Presidência em 2026. Na interpretação de Caiado, a presença de Gusttavo Lima traria popularidade à empreitada, já que o sertanejo conta com mais de 45 milhões de seguidores nas redes sociais e tem grande apelo junto ao público jovem. Caiado afirmou ao GLOBO que o convite para que o sertanejo se filie ao partido segue válido, apesar do cancelamento do encontro desta segunda.

— O Gusttavo me disse que está em Minas Gerais e depois em São Paulo (e por isso não haverá a reunião). O que fiz a ele foi um convite para se filiar ao União Brasil e para o evento de Salvador, onde receberei título de Cidadão Baiano e darei início também à minha caminhada pelo Brasil — afirmou o governador de Goiás.

Gusttavo e o governador de Goiás são grandes amigos — Caiado foi um dos convidados do popstar para passar o seu aniversário em um iate na Grécia, em setembro do ano passado. A comemoração rendeu dor de cabeça a ambos, quando o cantor foi acusado de dar fuga a dois investigados pela Polícia Civil em uma operação sobre jogos de azar. Caiado, por sua vez, apareceu em uma foto no iate atrás dos investigados.

A Justiça, porém, arquivou o inquérito que investigava o cantor. Atualmente, o músico segue na mira da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Bets no Senado, que investiga empresas de apostas on-line. A comissão aprovou a convocação de Lima ainda em novembro.