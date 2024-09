Pesquisa mostra que Osvaldinhoe e Dr. Moacir estão empatados em Xinguara

O Instituto Amazzo Data publicou mais uma pesquisa de intenção de votos, realizada entre os dias 13 a 16 de setembro de 2024, onde o candidato “Osvaldinho” (MDB) apareceu com 33,1% das intenções de votos, seguido por Dr. Moacir (União Brasil) com 30,8% e Enric Lauriano (PL) com 26,1% na disputa para prefeito da cidade de Xinguara no sul do Pará.

A pesquisa foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) sob o N° PA-01627/2024 e foi realizada em todos os bairros da cidade e em diversas comunidades da zona rural. A amostra foi de 400 eleitores, tendo uma margem de erro de 4.9% para mais ou para menos dos resultados obtidos na pesquisa realizada pela Amazzo Data.

Pesquisa espontânea

Na pesquisa espontânea, aquela em que não se apresenta o nome dos candidatos, o ex-prefeito “Osvaldinho” figura com 25,2% dos votos. A mesma pontuação possui Dr. Moacir (União) que alcançou 25,2%, seguido por Enric Lauriano (PL) com 16,2%. Brancos e nulos somam 12,6%, enquanto não sabem ou não responderam têm 20,8%. Neste recorte, os 20,8% pontos de indecisos poderão mudar o quadro eleitoral em Xinguara.

Pesquisa estimulada

Já no levantamento estimulado, onde se mostra para o entrevistado o nome dos candidatos a prefeito de Xinguara, a diferença de “Osvaldinho” para Dr. Moacir fica em 2,3%. Enquanto o primeiro tem 33,1% o segundo tem 30,8%. Apesar da polarização, o terceiro colocado apresenta 26,1%. Os votos flutuantes somam 10 % dos votos. A pesquisa estimulada mostra que a campanha de Dr. Moacir apresenta um crescimento consolidado na reta final da disputa eleitoral em 2024.

Rejeição

Quando se trata do quesito rejeição do candidato, a pesquisa detectou que Dr. Moacir tem 22,1% de índice de rejeição. Enric Lauriano tem 18% de rejeição e “Osvaldinho”, 19,2% do eleitorado. Outros 21% não rejeitam nenhum dos candidatos; e 19,7% não se manifestaram. O nível de confiança da pesquisa é de 95%. A margem de erro estimada é de 4,9 pontos percentuais para mais ou para menos sobre os resultados encontrados no total da amostra de 400 entrevistados. (Portal Debate)