Dr. Moacir é empossado como prefeito e anuncia medidas contra o Covid-19

O médico Moacir Pires de Farias (71) assumiu o comando de Xinguara, município de destaque na economia da região sul paraense. Com a experiência de já ter sido prefeito de Rio Maria no período de 1982 a 1985, o médico pretender fazer uma gestão a altura da importância de Xinguara.

A posse dos eleitos de Xinguara foi realizada no primeiro dia do Ano de 2021, na quadra da escola Jader Barbalho. O acesso foi controlado devido à pandemia e somente os eleitos, cada um com o direito um convidado, puderam adentrar ao recinto.

O ex-prefeito Osvaldinho Assunção (PSDB) não pode participar da solenidade porque estava em tratamento do covid-19 e a faixa de prefeito foi passada pelo então vice-prefeito Raimundo do Mototaxi. Durante discurso, Dr. Moacir foi enfático ao agradecer e suplicar a Deus pela sua vitória e pelo mandato que se inicia. Ele também destacou a importância da gestão do ex-prefeito Osvaldinho e apoio recebido do mesmo em sua campanha. “Vamos trabalhar com responsabilidade e transparência”, disse Dr. Moacir.

Durante a solenidade também foram empossados os treze vereadores do município. Onze estavam presentes e dois receberam posse através de videoconferência. Na mesma ocasião foi feita a eleição dos membros da mesa diretora para os exercícios de 2021 e 2022; o vereador Aldair Marinho (PDT) foi eleito presidente da casa; Neném do Mototaxi (Republicanos), vice-presidente e Dra. Eliane Galvão (PSDB), secretária.

COVID 19 – Durante o discurso de posse, Dr. Moacir demostrou a preocupação com o crescimento do índice de contaminação do coronavírus e anunciou que sua gestão começa criando um comitê do covid e a criação de uma unidade de atendimento e tratamento exclusivo para tratar dos casos. “A clínica de especialidades será toda destinada para ser transformada em clínica própria do covid, assim deixando livre a Unidade de Tratamento Intensivo – UPA e Hospital Municipal”, explicou o prefeito.