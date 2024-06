Eleições 2024: confira as principais datas do calendário eleitoral

Em parceria com o governo federal, segue o projeto de pavimentação de dez quilômetros de vias e, com recursos próprios da prefeitura, outros oito quilômetros estão recebendo calçamento em bloquetes

