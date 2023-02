Dnit atende apelo do prefeito Dr. Maocir para obras na BR 155 em Xinguara

A rodovia BR 155, no perímetro urbano de Xinguara estará sendo recuperada por meio de obras do Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre - DNIT.



A solicitação para realização das obras em caráter de urgência só foi possível após solicitação do prefeito Dr. Moacir que acionou o órgão federal e contou com o apoio do deputado federal Celso Sabino, que intermediou para que houvesse agilização que viesse resolver o problema que tem afetado o trânsito na via que passa dentro da cidade.



Para agilização das obras, um edital com dispensa de licitação foi possível para que a rodovia esteja normalizada com q passagem de veículos na maior brevidade de tempo.