Apostadores de sete municípios da região acertam a quina

A Mega-Sena da Virada sorteou um prêmio recorde na noite do último sábado (31). Foram mais de R$ 541 milhões, que serão divididos entre 5 acertadores de todo o Brasil.

Cinco apostadores acertaram as seis dezenas 04 – 05 – 10 – 34 – 58 – 59 do concurso 2550 da Mega-Sena da Virada. Cada um receberá o prêmio de R$ 108.393.993,26. Um deles fez a aposta por canal eletrônico. Os demais são de Florestal (MG), Arroio do Sal (RS), Santos (SP) e São José da Bela Vista (SP).

Quem acertou as cinco dezenas também vai passar 2023 com mais dinheiro na conta. É o caso de 2.485 sortudos. Cada um receberá R$ 45.438,78. O rateio oficial foi divulgado na tarde deste domingo, 1, pela Caixa, e mostrou que 25 apostadores do Pará estão nesse grupo de sortudos.

As apostas que fizeram a Quina são de Belém (4), Parauapebas (2), Marabá (2), Ananindeua, Anapu, Bragança, Canaã dos Carajás, Castanhal, Dom Eliseu, Itupiranga, Marituba, Monte Alegre, Novo Progresso, Redenção, Santarém, São Miguel do Guamá, Terra Alta, Tucuruí e Vigia. Outras 183.921 pessoas acertaram quatro números e vão levar R$ 877,04.

O prêmio deste ano, estimado em R$ 541.969.966,29, é o maior de sua história, cerca de 43% superior aos R$ 378 milhões do ano passado, que já tinha atingido a marca de maior prêmio de loterias no Brasil.

O apostador que ganhar algum prêmio tem até 90 dias para retirar a bolada. Caso não o faça, a pessoa perde o direito de retirar o dinheiro, que será repassado ao Tesouro Nacional, para aplicação no Fies (Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior).