Centro Maria do Pará completa 13 anos de atendimentos a mulheres vítimas de violência em Xinguara

O Centro de Referência Especializado de Atendimento à Mulher (Maria do Pará) instituído para atuar no atendimento e de casos de violência física, psicológica, sexual e moral contra a mulher, completa 13 anos de funcionamento em Xinguara. Inúmeros casos de atendimentos já foram contabilizados no município ao longo de pouco mais de uma década.

Ao longo desses anos, os resultados dos trabalhos tiveram avanços consideráveis, firmando como política pública municipal, com equipe e estrutura viável para receber as demandas encaminhadas pelas autoridades ou ainda pelas procuras espontâneas das vítimas.

A coordenadora do Centro, Patrícia Arraes Sousa de Sousa, comentou sobre os resultados positivos alcançados pelo Maria do Pará. “O Centro foi inaugurado em 2009 e desde então vem atuando em ações de cunho preventivo, promovendo o debate e a reflexão sobre a condição da mulher, identificando as demandas e articulando os atendimentos com a rede de enfrentamento a violência doméstica do município. É um trabalho que avança para prestar acolhimento a essas mulheres”, destacou.

Instituído como um programa de atendimento à mulher vítima de violência doméstica. “O Centro Maria do Pará realiza suas ações sendo considerado um importante meio de apoio e recuperação, possibilitando acompanhamento para promover a reabilitação de mulheres que sofreram algum tipo de violência, garantindo apoio em todos os sentidos que visem à dignidade humana”, disse.

Segundo ela, muito se tem feito para combater qualquer tipo de violência contra a mulher. “Palestras e ações sistemáticas são realizadas como forma de conscientização da sociedade, já que os casos são sempre recorrentes”, esclarece.

As oportunidades oferecidas às mulheres que passam pelo Centro Maria do Pará vão desde o acolhimento à participação em cursos profissionalizantes, numa amplitude de mecanismos que possibilitam o restabelecimento da autoestima.

Em todo o Pará, Xinguara e Santarém são os únicos município que tem o “Maria do Pará” em funcionamento e com as mesmas características mantidos desde o início, em 2009, com sua implantação pelo governo do estado e assumido pela prefeitura municipal.

Equipe Maria do Pará

Atualmente a equipe do Centro Maria do Pará é formado pela Coordenadora Patricia Arraes Sousa de Sousa, Cynthia Ribeiro Tavares, Psicóloga, Maria Glória Barbosa, Assistente Social e Mariáh de Jesus Ferreira, Advogada.

O Centro realiza todos os anos 16 dias de ativismo como mobilização no combate à violência contra a mulher, que ocorre no mês de novembro e tem participação de diversos segmentos da sociedade.