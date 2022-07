PSD também anuncia apoio à reeleição de Helder em convenção

Evento aconteceu de forma modesta na sede do partido no bairro de Nazaré | Divulgação

O Partido Social Democrático no Pará deverá ter 14 candidatos a deputado federal e 12 a deputado estadual.

A lista foi confirmada na tarde desta terça (26), durante a convenção do diretório estadual, mas poderá aumentar conforme as confirmações e registros.

O PSD homologou também o apoio ao governador Helder Barbalho (MDB), que concorrerá à reeleição ao governo do Estado. Ele esteve presente ao evento, realizado na sede do partido, no bairro de Nazaré, reafirmando a parceria que vem desde 2018.

Seguindo a legenda nacional, os convencionais tem a liberdade de apoiar os candidatos ao Senado Federal de forma livre.

"Com a posição de segundo maior partido do estado, o PSD encara mais uma eleição em busca de manter a força partidária no Pará. Homologamos hoje a decisão de apoio ao Helder Barbalho, e assim como em 2018, daremos continuidade no apoio de seu projeto político", afirmou o presidente do partido, Helenilson Pontes.