União Brasil apresenta 60 candidatos e apoio a Helder

Nesta terça-feira (26), há cinco convenções partidárias programadas para serem realizadas em Belém.

Uma delas é da União Brasil, que reuniu cerca de cinco mil pessoas em um evento na sede da escola de samba Rancho Não Posso Me Amofiná, no bairro do Jurunas.

Na ata homologada durante o evento constam nomes de 42 candidatos a deputado estadual e 18 a deputado federal.

Os presentes aprovaram "apoio irrestrito" à campanha de reeleição do governador do Estado, Helder Barbalho (MDB).

Deputado federal candidato à reeleição, o presidente do União Brasil Pará, Celso Sabino, comemorou a primeira convenção da sigla criada há menos de um ano, a partir da fusão do PSL com o DEM.

"Marcamos a história do nosso partido, essa é a primeira eleição do União Brasil, um dos maiores partidos do país, que tem hoje todas as ferramentas e uma estrada pavimentada para ser também um grande partido aqui no Estado".