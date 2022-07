MDB-PA inicia convenção, mas candidaturas somente em agosto

De forma virtual, o MDB (Movimento Democrático Brasileiro) realizou o início da convenção estadual na tarde desta terça-feira (26), na sede do partido, em Belém. Os nomes dos candidatos à Assembleia Legislativa do Pará, Câmara dos Deputados, Senado, e ao Governo do Estado, serão conhecidos oficialmente na convenção presencial, marcada para o dia 5 de agosto, na Arena Guilherme Paraense, o Mangueirinho, em Belém.

A convenção começou com a participação, de forma virtual, do senador Jader Barbalho, que destacou a importância do partido no Estado e o trabalho realizado para reeleição do governador Helder Barbalho. "O momento é de concentrar forças para trabalharmos pela reeleição do Helder, e assim, fortalecermos o partido", disse. A deputada Elcione Barbalho, também de forma virtual, ressaltou a importância do partido para as mulheres. Já os deputados federais José Priante e Olival Marques, que estiverem à mesa, também ressaltaram o fortalecimento do partido a partir das eleições 2022.

Durante a convenção, o presidente do partido, Jader Barbalho Filho, apresentou aos convencionários os itens para deliberação, como aprovação de proposta para Coligação majoritária, aprovação dos nomes de candidatos a deputados estaduais e deputados federais. O partido decidiu não lançar candidato ao senado e definiu que vai lançar chapa completa de governador e vice- governador. Neste sentido, a executiva ficou com a decisão para definir as chapas de deputados estaduais, federais, governador e vice-governador.

Os nomes dos candidatos aprovados e demais deliberações realizadas na convenção de hoje serão conhecidos oficialmente somente no dia 5 de agosto, em Belém, durante a convenção presencial.

"A missão de nosso partido é fazer do governador Helder Barbalho, um dos mais votados do Brasil, também eleger a maior bancada federal e a maior bancada de deputados estaduais, mas para isso, para que alcancemos essas vitórias, essa missão não pode ser somente dos candidatos, precisa ser de cada um de nós. Temos que ir de casa em casa, porta em porta, dizer o que nosso partido fez e ainda vai fazer pelo Pará", disse Jader Filho.

"Quero parabenizar a todos por essa convenção partidária, o que podemos perceber é a força do MDB, a força do partido, que certamente se consolida não somente como o maior partido do Brasil, mas como o maior partido do Estado do Pará. Quero agradecer a todos os colaboradores por essa construção e também pela continuidade desse processo", disse o governador Helder Barbalho, que participou da convenção de forma virtual.

Após os informes, o presidente do partido, Jader Barbalho Filho, suspendeu a convenção e reafirmou que os nomes dos candidatos pela legenda serão divulgados oficialmente no dia da convenção presencial do MDB, marcada para o dia 5 de agosto, na Arena Guilherme Paraense, o Mangueirinho, em Belém.

Também participaram da convenção, na sede do partido, representantes de candidatos. Já os demais participaram da convenção de forma virtual.