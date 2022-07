Mãe e bebê morrem em grave acidente no sul do Pará

Com a batida, o piloto da moto foi jogado na rodovia e as outras vítimas ficaram as margens em um matagal, ambas já sem vida | Divulgação

Mais um acidente registrado neste final de semana abalou os moradores de Tucumã, distante cerca de 400 quilômetros de Marabá no sudeste paraense. Uma moto com dois adultos e um bebê acabou batendo em uma carreta, resultando na morte de mãe e filha.

Uma tragédia foi registrada na manhã deste domingo (24), na rodovia PA -279, no trecho da ponte da concreto, logo depois da entrada da Agrovila do Cuca, em Tucumã.

Uma motocicleta que conduzia três pessoas ainda não identificadas, foi atingida por um veículo carreta no momento que o piloto da moto desviava de um buraco, não dando tempo para a motocicleta retornar à sua faixa.

Com a batida, o piloto da moto foi jogado na rodovia e as outras vítimas ficaram as margens em um matagal, ambas já sem vida.

No acidente o condutor da moto, irmão de uma das vítimas, teve escoriações sendo socorrido pelo Samu. Já as vítimas fatais, sendo uma jovem mãe e uma criança, morreram ao serem arremessadas da moto devido ao impacto da batida.

Tanto o sobrevivente quanto as vítimas fatais não tiveram seus nomes divulgados a imprensa. O motorista da carreta também não teve seu nome revelado, mas segundo a polícia, ele deve se apresentar na delegacia local ainda nesta segunda-feira (24).

DESLOCAMENTOS

Entre as principais rodovias do sudeste paraense, tanto as federais quando as estaduais, é muito comum os condutores encontrarem ao longo das vias quilométricas, motociclistas transportando mulheres e crianças, muitas vezes sem o uso do capacete.

Esses deslocamentos são geralmente feitos, por famílias de peões das fazendas, que utilizam as motos para se deslocarem de uma fazenda ou de um sítio para outro, ou para irem ao centro da cidade para comprar mantimentos ou resolverem outras situações.