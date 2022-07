Cinco partidos realizam convenções no Pará nesta terça (26)

Só nesta terça-feira, 26 de julho, Belém terá cinco convenções partidárias, e algumas sendo realizadas ao mesmo tempo.

O diretório estadual do MDB realiza a primeira do dia, a partir das 16h e de forma remota, ou seja, pela internet.

Quando for 5 de agosto, sexta-feira, a sigla realiza um ato presencial no “Mangueirinho”, a partir das 17h, para formalizar a coligação majoritária de apoio para a reeleição do governador Helder Barbalho, que deverá contar com cerca de 20 partidos.

Ainda hoje, simultaneamente, às 17h, União Brasil e PSD se reúnem com a mesma finalidade, respectivamente no Rancho Não Posso Me Amofiná e na sede da sigla, no bairro de Nazaré.

Os partidos não deverão anunciar candidaturas próprias nem para governo do Estado e nem para o Senado Federal, somente para cargos legislativos (deputado federal e estadual). Ambos devem também se alinhar à campanha de reeleição do chefe do Executivo paraense.

Em seguida, às 18h30, o PSTU lança a candidatura do ex-vereador de Belém, Cleber Rabelo, ao governo do Estado em evento no Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil de Belém. A pré-candidata à vice-presidência da República pelo partido, Raquel Tremembé, é presença confirmada na programação.

Já em Marituba, o Republicanos faz sua convenção no ginásio esportivo do município a partir das 19h, com foco no lançamento de candidaturas, novas e à reeleição, para o legislativo.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) já iniciou a contagem regressiva para os partidos que ainda não realizaram suas convenções, já que o prazo se encerra em 5 de agosto.

Para que possam participar da disputa nas urnas, os candidatos então anunciados terão até o dia 15 do mesmo mês para realizar o registro de candidatura junto à Justiça Eleitoral.

PRAZO

No próximo dia 30, sábado, termina o prazo para que o TSE promova, em até cinco minutos diários, contínuos ou não, requisitados às emissoras de rádio e de televisão, propaganda institucional destinada a incentivar a participação feminina, dos jovens e da comunidade negra na política, bem como a esclarecer cidadãos sobre as regras e o funcionamento do sistema eleitoral brasileiro.

PRÓXIMAS CONVENÇÕES

- 30 de julho, sábado - PSDB/Cidadania, na CMB, às 15h;

- 2 de agosto, terça-feira - PDT, na CMB, às 17h;

- 4 de agosto, quinta-feira - PSOL, em local e hora ainda indefinidos;

- 4 de agosto, quinta-feira - PT/PV/PC do B - horário e local ainda não divulgados;

- 5 de agosto, sexta-feira - MDB + partidos da coligação majoritária, às 17h, no Mangueirinho.