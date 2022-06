ELEIÇÕES 2022: Em evento grandioso, Jeová Andrade tem seu nome lançado como pré-candidato a deputado estadual

Uma multidão de 3 mil pessoas aclamou o líder político e ex-prefeito de Canaã dos Carajás, Jeová Andrade, durante o lançamento oficial de sua pré-campanha a deputado estadual, na sexta-feira 17. “O maior tesouro dessa região são as pessoas que chegaram aqui para construir suas histórias” disse emocionado, Jeová Andrade para a multidão de amigos e simpatizantes políticos presente no local do evento.

Em seu berço político, Canaã dos Carajás, terra da qual é pioneiro e desbravador, Jeová foi o anfitrião da noite, recebendo líderes de todo o sudeste do Pará. Entre eles, Valdir Lemes, prefeito de Novo Repartimento, Dr. Moacir, prefeito de Xinguara, Iara Braga, prefeita de Eldorado do Carajás, Vandin, prefeito de Água Azul do Norte, Laane Barros Lucena, prefeita de Piçarra, Wilton Lima, prefeito de Sapucaia, além dos vereadores de Canaã, de municípios vizinhos e de Wagne Machado, ex-prefeito de Piçarra, que junto a Jeová, lançou sua pré-candidatura a deputado federal.

O ex-prefeito de Canaã dos Carajás, Jeová Andrade, segue caminhada pelo estado do Pará em sua trajetória como pré-candidato a deputado estadual. Nome forte do Movimento Democrático Brasileiro (MDB) regional, Jeová está ouvindo comunidades, entendendo demandas da região e recebendo bastante apoio de lideranças políticas do sudeste do Pará.

Nesta segunda-feira (30), o prefeito de Sapucaia, Wilton Lima, declarou apoio à pré-candidatura de Jeová. Em suas palavras, Wilton definiu o líder político canaense como um parceiro. "Agradeço ao Jeová pela visita, pelas parcerias que já tem feito. Nós estamos juntos nesse projeto, você sempre olhou para Sapucaia com carinho. Não é você que precisa do sul do Pará, é o sul do Pará que precisa de um líder como você na Alepa."

Recentemente, Jeová esteve em Tucumã visitando o amigo pessoal Adelar Pelegrini, ex-prefeito do município que fica vizinho a Canaã. A comunidade também se mostrou favorável à pré-candidatura de Jeová. Na semana passada, Jeová esteve em Novo Repartimento e participou da inauguração de uma ponte sobre Rio Arataú, na zona rural daquele município.

Em Repartimento, o prefeito Valdir Lemes também já se mostrou favorável à candidatura de Jeová, bem como a de Wagne Machado a deputado federal.

Nossa bandeira é o Sul do Pará

Jeová afirmou que o lançamento da pré-candidatura é mais um passo em uma grande caminhada que está começando.

“A nossa bandeira é o sul e sudeste do Pará. Não há partidos aqui, não é o MDB. É o sul e sudeste do Pará que precisa de representantes”.

O ex-prefeito de Canaã mostrou confiança e convocou o povo para uma grande transformação. “Juntos nós faremos grandes coisas pela nossa região. Tenho certeza absoluta disso. Quero ser deputado para trazer respostas ao povo que me elegeu. ”

Quem é Jeová Andrade?

Jeová Gonçalves de Andrade tem 60 anos de idade. É natural de Minas Gerais e chegou no sudeste do Pará em meados da década de 80, no assentamento Cedere 2, onde hoje é Canaã dos Carajás. Pioneiro do município, Jeová foi professor, vereador e ganhou destaque pela atuação como prefeito municipal. Entre os anos 2013 e 2020, conduziu Canaã dos Carajás a uma transformação estrutural e social.

Em 2020, deixou o cargo com 90% de aprovação popular. Nas eleições, apoiou a atual prefeita Josemira Gadelha, que venceu com quase 70% dos votos válidos.

Jeová é casado com Wayna Andrade, pai de duas filhas, Valéria e Vanessa e avô.