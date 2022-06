Banco do Estado lança programa de incentivo financeiro a mulheres de Xinguara

Na manhã desta quinta-feira, 9, o Banpará, Banco do Estado do Pará, lançou em Xinguara o programa Empodera. Mulheres do município estiveram no auditório da Câmara Municipal para assistir a uma palestra, com a gerente geral do banco, sobre a linha de crédito voltada a mulheres que possuem atividade econômica.

“O programa é acessível, não é necessário CNPJ, basta ter uma atuação econômica seja com vendas, produção de bolos, salgados, confeitaria, artesanato, costura, estética, não importa o segmento. É só procurar a secretaria municipal de Economia Urbana e Rural que vamos orientar quanto à documentação, todos os procedimentos necessários”, falou o secretário de Economia Urbana e Rural, Fábio Queiroz.

Como o próprio nome sugere, o Empodera tem como objetivo transformar a vida de mulheres empreendedoras, possibilitar a independência financeira e auxiliar na criação e expansão de negócios liderados por elas.

“Este é um produto de crédito que vem dar aquela forcinha, que às vezes falta, para prosperar o negocio das mulheres. É voltado para quem tem renda de até três salários mínimos, a taxa de juro é de 1% ao mês, a menor do mercado, com a possibilidade de até três meses de carência e prazo de até 24 meses. O valor disponibilizado pode chegar até 5 mil reais, conforme a capacidade de pagamento de cada uma”, acrescentou Carmem Dulce Souza, gerente geral do Banpará.

“Só o nome já me deixou ansiosa. Eu trabalho com “lingeries”, minha filha com maquiagem, ainda tem uma manicure com a gente, então somos mulheres trabalhando em prol de mulheres. Sozinha a gente não consegue chegar em lugar nenhum e vejo aqui a oportunidade de uma ajuda para colocar meu sonho em prática”, contou Juliana Peixoto, empreendedora do setor Marajoara II.

Para a Gleiciane Moura, que é recepcionista mas gostaria de se dedicar exclusivamente ao seu salão de beleza, esta pode ser a oportunidade que faltava. “Quero me especializar com cursos, investir na minha área e esse recurso seria fundamental”, disse a moradora do Jardim América.

“Eu não perdi tempo, quando soube vim logo me informar, achei muito boa a ideia. Eu vendo cosméticos, roupas na minha casa mesmo, mas gostaria muito de ter um cantinho para atender minhas clientes”, explicou Marineide Dias, do Marajoara II.

O programa já possibilitou 310 contratações, totalizando o investimento de 700 mil para empreendedoras em situação de vulnerabilidade, do setor formal e informal, com atividade econômica própria em todo o estado. Com o lançamento em Xinguara este número deve crescer.

“Esta linha de crédito vai possibilitar mais emprego, vai movimentar a economia do nosso município e impactar diretamente na qualidade de vida, não só dessas mulheres mas de muitas famílias”, pontuou Nely Faria, secretária municipal de Governo.

A secretaria de Economia Urbana e Rural de Xinguara faz esta ponte entre as empreendedoras e o banco. As interessadas podem procurar o auxílio dos servidores na Rua Serra Norte, nº 699, próximo ao Hospital Municipal.

Por Elisa Lopes (assessoria de comunicação)