Governo do Pará entrega apartamentos para moradores de Belém

O sonho da casa própria ainda é tido como inalcançável por muitos. No entanto, muitas famílias continuam correndo atrás deste sonho de consumo e trabalhando muito para alcançá-lo. Moradores da capital paraense, receberam uma ajuda muito importante para dar um fim no aluguel.

O Governo do Pará realizou, nesta quarta-feira (1º), a entrega de 176 apartamentos, do residencial Riacho Doce II e III, no bairro o Guamá, em Belém. Durante o evento foi possível ver a alegria da população, com a chave da casa própria nas mãos.

As obras se arrastaram ao longo de 16 anos e foram retomadas pela atual gestão estadual. A construção das unidades faz parte do projeto de macrodrenagem da Bacia do Tucunduba, que muda de forma muito positiva a realidade dos bairros do Guamá, Terra Firme, Canudos e Marco.

| Foto: Wellington Jr./RBATV

Durante a gestão do governo passado, a população passou por inúmeros transtornos durante o período que as obras não chegavam ao fim. Os moradores aproveitaram o momento para agradeceram ao governador Helder Barbalho pela conclusão e entrega dos imóveis. Em cada andar do prédio, são quatro apartamentos. Cada um, com mais de 47 m².